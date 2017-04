Enviar un comentario nuevo

(Pinche sobre la foto para ver tamaño orginal)

Sobre la receta:



En Sevilla ya han tenido que cancelar un procesión por culpa de la lluvia. Lo que sólo puede significar una cosa: no cabe ninguna duda, estamos en Semana Santa. ¡Parecía que no llegaría nunca! Y aquí la tenemos, con las típicas operaciones salida, las estadísticas de ocupación hotelera y las recetas clásica de toda la vida. Y es que hay cosas que no cambian por muchos años que pasen... Ya, podría haber hecho unas recetas modernas y alternativas para celebrar que mañana empiezan las vacaciones para muchos, pero no, bacalao, garbanzos y torrijas como manda la tradición, que para eso yo pongo rumbo al pueblo y ahí sí que no ha cambiado nada en los últimos cien años (y que siga siendo así). Eso sí, para el bacalao elegí el skrei que sólo se puede encontrar en esta época del año y que es nómada y noruego y más sabroso y más jugoso... así que con unos ajitos va que chuta. Nada que enmascare su sabor. Los garbanzos los hice con morcilla porque no lo he dicho (hoy) pero mi pueblo está en Burgos y pienso ponerme morada estos días de este manjar sangriento. Y de postre, como no podía ser de otra manera, ¡torrijas! Pero al horno porque dicen que así nos ahorramos el paso de freírlas y son mucho más sanas!! Claaaaaro... que sigan llevando mantequilla y azúcar... es completamente anecdótico porque éstas engordan menos. Amén.

Dificultad de la receta: Facil

Tiempo de preparación: De 30 a 60 min

Tipo de cocina: Casera / Regional

Tipo de plato: Pescados / Mariscos

Momento del día: Comida / Cena

Ingredientes:



Lomos de bacalao

5 dientes de ajo

Un chorretón de aceite de oliva virgen extra (o sea, del rico)

2 cucharadas de vinagre de Jerez

1 cayena

sal y pimienta (opcional)