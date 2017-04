Enviar un comentario nuevo

(Pinche sobre la foto para ver tamaño orginal)

Sobre la receta:



Este poste salió publicado en Diario de Navarra el martes 17 de marzo... con una Semana Santa de por medio ya queda tan lejos... snif... Pero el plato es atemporal así que ¡allá va!

Este año comienzo a hablar de la Semana Santa con antelación. En primer lugar porque no veo el momento de irme de vacaciones, para qué engañarnos, y en segundo porque he dividido la sección de recetas santas en dos tandas. Ésta de hoy: sobria, adulta y más sana, y la de la semana que viene con monas de pascua y gorduras alegres varias. Hoy toca la versión tradicional, la de toda la vida: garbanzos y bacalao, como dios manda, nunca mejor dicho. Eso sí, para la receta principal le he dado una vuelta al clásico potaje de garbanzos por esto de acercarlo al siglo XXI y por buscar la manera de que los garbanzos no tengan la textura de garbanzos que tanta rabia me da. Conseguido. Un plato delicioso que combina todos los clásicos de estos días. Espinacas incluidas. Además, utilicé bacalao skrei que muchos seguro que no habéis oído hablar de él. ¡Ayy cuánto aprendéis en esta sección, señor! Se trata de un bacalao noruego que sólo se puede comprar durante mes y medio al año. Skrei significa nómada ya que este bacalao realiza una migración desde las frías aguas del mar de Barents en Noruega hacia las islas Lofoten, a las que se dirige para desovar. Allí es donde se realiza su captura en los meses más fríos del año. Para estar preparado para esta migración de tantos miles de kilómetros en aguas congeladas del Ártico, necesita acumular grasa, lo que hace que tenga un sabor más intenso, y una carne más jugosa. ¿Suena genial, eh? Pues sabe mucho mejor...

Concursos:

Dificultad de la receta: Facil

Tiempo de preparación: De 30 a 60 min

Tipo de cocina: Casera / Regional

Tipo de plato: Pescados / Mariscos

Momento del día: Comida / Cena

Ingredientes:



4 lomos de bacalao

50 g de setas

2 dientes de ajo

Bastante cantidad de aceite de oliva virgen extra

Espinacas frescas

sal

200 g de garbanzos

1 puerro

1 cebolla

1 zanahoria

2 vasos de caldos

pimentón dulce

200 ml de nata