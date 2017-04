Enviar un comentario nuevo

(Pinche sobre la foto para ver tamaño orginal)

Sobre la receta:



En realidad estas recetas no tienen el sabor a mar que podrían tener unas ostras, o unos erizos o cualquier marisco, eso es cierto. Pero tienen ese inconfundible aroma marino que nos tele transporta con un sólo mordisco a añoradas terrazas frente al mar. Venga, que ya queda menos para que llegue el verano y todo lo que eso significa. Mientras tanto nos tendremos que contentar con disfrutar de estos manjares lejos de la costa. A mí, que me meto pronto en ambiente marino, se me antojaron estas cocochas para cenar (muy ligeras, sí). Por eso la foto sale tan oscura, tan poco apetecible. No le hace justicia al platazo delicioso que devoré pero es que no contar con la maravillosa luz del día para hacer la foto tiene consecuencias como ésta. Por eso nunca fotografío mis cenas. Por eso, y porque sería duramente criticada por dietistas extremistas (y por mis padres). Es mi comida favorita del día y si me apetecen espaguetis, me los hago. Que la vida son dos días y uno nublado.

Concursos:

Dificultad de la receta: Facil

Tiempo de preparación: De 30 a 60 min

Tipo de cocina: Casera / Regional

Tipo de plato: Pescados / Mariscos

Momento del día: Comida / Cena

Ingredientes:



600g de cocochas de bacalao congeladas

4 dientes de ajo

150 ml de aceite de oliva virgen extra