Enviar un comentario nuevo

Esta receta fue publicada en septiembre, por eso habla del final del verano... Pero los garbanzos son también producto típico de Semana Santa. Y así, en ensalada están deliciosos.

Sí. Suena tan triste como es. Empieza a llegar el momento de despedir al verano ¡con lo que nos ha costado que llegara y ya se nos escapa otra vez! Y eso que este año ha sabido a poco, más que otras veces, porque el tiempo no nos ha acompañado como debería. Lorenzo, contentos nos tienes... Menudo verano de paraguas, manta y chaquetica nos has dado... Menos mal que somos de poner buena cara al mal tiempo y de aprovechar cada rayito de sol que se te cuela entre las nubes. Y algunos, también aprovechamos las tardes frustadas de piscina para probar nuevas recetas. Esta ensalada de garbanzos es una de ella. Muy veraniega, sí, porque se toma fría. Yo no renuncio tan fácilmente a disfrutar de la estación que marca el calendario. Es muy fácil de preparar porque no merece la pena ni que hagamos los garbanzos teniéndolos que dejar a remojo una noche entera. Podemos hacerla con garbanzos de bote y así poder improvisarla siempre que queramos. Sus acompañantes son unas alubias verdes cocidas muy poco, casi al dente, atún en aceite de oliva, cebolla y tomate. Una ensalada diferente y perfecta para llevarla en tupper a la piscina o a la playa. Soy optimista sin remedio. Y aunque es bastante contundente, después nos podemos animar con un delicioso salmón en papillote con verduritas. Rápido de hacer y sanísimo. Merece la pena acostumbrarnos a preparar los alimentos de esta manera, te ahorras muchas calorías porque se hacen con sus propios jugos y no necesitan extra de aceite para su preparación. Con un chorrito de salsa de soja a la hora de servir está ya para nota. Y de postre, y perfecto para cuando tenemos invitados en casa porque queda muy bonita así servida: gelatina de naranja! Muy sencilla de hacer, mucho más que intentar que en Pamplona haga el verano que merecemos. Mucho más.

Dificultad de la receta: Facil

Tiempo de preparación: De 10 a 30 min

Tipo de cocina: Casera / Regional

Tipo de plato: Verduras / Legumbres

Momento del día: Comida / Cena

Ingredientes:



1 bote de garbanzos cocidos

200 g de alubia verde

atún en aceite de oliva virgen extra

2 tomates

1 cebolla

aceite de oliva virgen extra

sal